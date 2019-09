Fortaleza x Ceará: acompanhe ao vivo o Clássico-Rei na Taça Fares Lopes

Mais um Clássico-Rei para a história. Desta vez, Ceará e Fortaleza se enfrentam no estádio Presidente Vargas (PV), pela 5ª rodada da Taça Fares Lopes.

Com campanhas parecidas, os times se enfrentam para subir na tabela. O Tricolor é o último colocado com três pontos somados em quatro jogos. A única vitória do Leão foi na virada sobre o Atlético/CE. Nos duelos com Guarany, Ferroviário e Floresta, os adversários levaram a melhor. Com uma partida a menos, o Vovô também soma apenas um triunfo, diante do Ferroviário. Nas partidas contra Horizonte e Guarany (S), o Alvinegro de Porangabuçu saiu com o revés no placar.