Fortaleza x Caucaia: veja valores dos ingressos e pontos de venda

Os valores dos ingressos para a estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense foram definidos em reunião no último domingo (26). Para acompanhar o duelo diante do Caucaia, na terça (28), às 21 horas, no estádio Presidente Vargas (PV), o torcedor tricolor deve desembolsar pelo menos R$ 15 (meia) para assistir no setor da arquibancada.

Mesmo sendo visitante na partida, os simpatizantes do Leão podem acessar os setores da arquibancada azul, laranja e amarela, além da cadeira social, que tem custo de R$ 60 (inteira). Dona do mando de campo, a Raposa Metropolitana optou por ficar apenas com a ala verde do equipamento.

O jogo marca a abertura da 2ª fase do Estadual. Com oito participantes, a etapa definirá os quatro semifinalistas, uma vez que Horizonte e Floresta foram rebaixados para a Série B Cearense. As vendas ocorrem nos seguintes pontos: