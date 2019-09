Fortaleza x Botafogo: mais de 200 policiais atuam em esquema de segurança para jogo no Castelão

O plano de segurança para cobrir o jogo entre Fortaleza e Botafogo na Arena Castelão nesta segunda-feira (30) vai contar com 248 policiais, entre civis, militares e bombeiros militares. A partida ocorre às 20h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na área interna do estádio vão atuar 134 policiais militares, enquanto 84 ficaram designados para a área externa.

Entre as composições destacadas para a cobertura do evento esportivo estão as unidades especializadas, como o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

No posto avançado da polícia que fica no interior da Arena Castelão haverá 13 profissionais, sendo um delegado, quatro escrivães, sete inspetores e um técnico.

Pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram mobilizados 17 profissionais. Um veículo de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e um micro-ônibus estarão à disposição.