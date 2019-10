Fortaleza x Atlético-MG: confira valores dos ingressos para jogo na Arena Castelão

View this post on Instagram

🎟 Os ingressos para nosso próximo compromisso em casa já estão à venda. Antes disso, enfrentaremos o Avaí na cidade de Florianópolis, mas você já pode garantir seu lugar para o reencontro do Leão com sua torcida. Confira os valores: ⠀⠀⠀ Inf Norte: R$ 30/15 Sup Norte: R$ 30/15 Inf Sul: R$ 40/20 Sup Sul: R$ 50/25 Sup Central: R$ 60/30 Especial: R$ 80/40 (Exclusividade ST) Bossa Nova: R$ 80/40 (Exclusividade ST) Premium: R$ 150/75 (Exclusividade ST) Visitante: R$ 80/40 (Visitante) ⠀⠀⠀ 📍O check-in para todos os setores e a marcação de assento no setor premium também já estão disponíveis. ⠀ No dia do jogo será necessário levar o comprovante de check-in de forma impressa ou virtual (Somente no setor Premium). #CAMxFOR #VamosFortaleza #FortalezaEC