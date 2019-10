Fortaleza visita o Vasco de olho em abrir mais pontos para o Z4

Para virar a chave na Série A do Brasileiro, o Fortaleza precisa pontuar hoje, quando encara o Vasco, às 16 horas, em São Januário. Na 13ª colocação, com 28 pontos, o Leão está a cinco pontos da zona de rebaixamento e com a última vaga para a Copa Sul-Americana. O desafio então é se firmar na briga da parte de cima da tabela.

Objetivos ascendentes e que podem ser concretizados em caso de triunfo, ainda mais com uma 25ª rodada repleta de confrontos diretos no Z-4: Goiás x CSA; Ceará x Avaí e Chapecoense x Cruzeiro. Para tal, no entanto, é preciso melhorar o rendimento como visitante. Longe de casa, o Leão tem apenas 25% de aproveitamento.

O técnico Rogério Ceni também precisará superar baixas importantes nos setores da equipe. A delegação tricolor encerrou preparação no CT do Fluminense, ontem, sem as presenças do goleiro Felipe Alves (lesão no músculo adutor da coxa), do zagueiro Quintero (suspenso) e do atacante Romarinho (dores no púbis).

Apesar da presença entre os relacionados, o defensor Jackson não treinou ao longo da semana por conta de contusão no ombro e ficou apenas como opção no banco. Desta forma, a defesa deve ser composta por Paulão e Adalberto, dupla inédita no Brasileirão.

Padrão

A tendência é que o time mantenha o padrão tático 4-2-4, mesmo utilizado no revés para o São Paulo, quando foi visitante. Mexida frequente desde o retorno de Ceni, o meia Mariano Vázquez deve ganhar minutos no decorrer do jogo.

"É um jogo difícil. A responsabilidade é grande, mas temos condições de chegar e fazer um bom resultado. Essa sequência é importante para dar um distanciar do Z4. Em São Januário, a torcida é pressão o tempo todo, mas podemos trazer os três pontos contra o Vasco se tivermos inteligência”, declarou Paulão, que atuou no cruz-maltino entre 2017 e 2018.

O técnico do Leão, Rogério Ceni, destaca a importância de pontuar contra um adversário direto na tabela.

“O Vanderlei é um grande técnico e o Vasco tem um grande time. Você tem que defender seu conceito de jogo. Mas isso não impede que seu adversário se sobreponha sobre você, se tiver mais qualidade, jogando em casa principalmente. Mas vamos para vencer. Toda vitória é importante. Fora de casa? Não tem preço. Contra um concorrente direto? Para nós não tem preço”, declarou.

Vale ressaltar que a média histórica para evitar uma queda é de 45 pontos, o que faz o Leão buscar mais cinco vitórias e dois empates. Caso bata o Vasco, a equipe vai ter feito uma pontuação maior (9) que a mesma sequência de adversários no 1º turno.

No Vasco, Talles está à disposição e depois do jogo com o Leão se apresenta à Seleção Brasileira sub-17 para a disputa do Mundial da categoria. Além dele, Vanderlei Luxemburgo terá o retorno de Leandro Castán e Marrony, que estavam suspensos e não enfrentaram o Avaí. O volante Raul, ex-Ceará, está fora devido ao desgaste físico.

Ficha Técnica:



Série A do Brasileiro - 25ª rodada

São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

13 de Outubro de 2019 - 16h

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS); Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste, Tempo Real do GloboEsporte.com/ce e Premiere



Vasco

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henriquez, Leandro Castan, Danilo Barcelos, Richard, Rossi, Andrey, Marcos Júnior, Talles Magno e Marrony. Técnico:Vanderlei Luxemburgo



Fortaleza

Marcelo Boeck, Tinga, Adalberto, Paulão, Carlinhos, Felipe, Juninho, Edinho, Osvaldo, André Luís e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni