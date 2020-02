Fortaleza venderá na Capital mais 1.000 ingressos para partida contra Independiente

A diretoria do Fortaleza comunicou, nesta segunda-feira (3), que uma nova carga de ingressos para o jogo contra o Independiente-ARG, na Argentina, será vendida na Capital. Ao todo, 1.000 bilhetes serão comercializados pelo clube para a estreia na Copa Sul-Americana, dia 13 de fevereiro, às 21h30, no estádio Libertadores de América.

"Tivemos que enviar um portador para Argentina porque os ingressos só vem em mãos, mas até quinta-feira (6) devem ser disponibilizados ao torcedor. Ainda haverá uma carga remanescente para o jogo na Argentina. Por conta do regulamento do jogo, não haverá venda de ingresso no dia do jogo", explicou o vice-presidente tricolor Marcello Desidério.

Uma primeira remessa de 1.500 ingressos chegou ao Pici em janeiro e foi esgotada em apenas quatro horas, no dia 28 de janeiro. O preço do bilhete na Argentina é 30 dólares, mas o time tricolor estava comercializando por R$ 140 - o montante inclui taxas de conversão cambial e pode ser modificado.

As regras para aquisição devem seguir mantidas: um torcedor comprado até dois ingressos e pagando em Real. Ao todo, o clube cearense tem 4.500 ingressos disponíveis para a partida de ida. O confronto de volta será dia 27 do mesmo mês, às 21h30, na Arena Castelão.