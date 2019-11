Fortaleza vence por três gols de diferença pela primeira vez na Série A

A vitória do Fortaleza sobre o CSA, por 3 a 0, foi de imensa importância para o Tricolor, que chegou aos 42 pontos na tabela e deixou muito encaminhada sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, a partida foi a primeira que o Leão do Pici venceu por três gols de diferença.

Em outras duas ocasiões o Fortaleza já havia vencido marcando três gols: nos triunfos sobre Chapecoense, na 5ª rodada, e sobre Avaí, na 29ª rodada. Em ambos os jogos o time venceu por 3 a 1.

O resultado sobre o CSA foi importante para melhorar o saldo de gols do Tricolor, que antes era de -5 e agora é de -2.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (24), para enfrentar o Internacional, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.