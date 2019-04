Fortaleza vence o Guarany de Sobral e avança à final do Cearense

Na partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão. Com o resultado, o tricolor do Pici garante vaga na final do estadual. O time de Rogério Ceni vai pra decisão com a melhor defesa da competição: somente cinco gols levados. O Leão do Pici espera a definição de seu adversário entre Ceará e Floresta, na próxima quarta (10).

O jogo

Primeiro tempo começou morno, com poucas chances criadas, e quase nenhuma finalização em direção ao gol. Ambas as equipes tinham dificuldade em criar, principalmente o Guarany. A equipe de Gilmar de Souza apostou em contra ataques pelo lado esquerdo, com Pedro Neto, mas não obtém sucesso pela falta de opções próximas ao jogador com a bola.

O Fortaleza não forçou o jogo, sempre tentando administrar a posse. Após entorse no joelho de Ederson, Gabriel Dias entrou no meio campo ao lado de Araruna, liberando mais o centralizado Dodô.

Em lance individual de Osvaldo aos 37 minutos, o Fortaleza abriu o placar, tranquilizando ainda mais a torcida. A equipe de Ceni tinha calma, visto que podia perder por até um gol de diferença. A vantagem foi resultado da vice-liderança da Segunda fase no estadual.

A segunda etapa foi mais movimentada, com o Guarasol adiantando a marcação, pressionando o Fortaleza. Porém, o Leão do Pici que criou as melhores oportunidades, explorando os espaços deixados pelo Cacique do Vale. Destaque para o goleiro Douglas, que fez defesas importantes.

No fim do jogo, o meio-campista do Guarany, Leandro, comentou sobre o caminho do clube do interior até a fase final. "Nosso grupo foi montado às pressas. O encaixe não é da noite pro dia. Nós queríamos muito chegar à final para coroar o trabalho feito, de chegar até aqui".

