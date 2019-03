Fortaleza vence Floresta e se classifica para semifinal do Cearense

O Fortaleza está classificado para as semifinais do Campeonato Cearense. Jogando na Arena Castelão, nesta quarta (20), a equipe venceu o Floresta por 2 a 1, garantindo a 3ª posição no octogonal final. O revés também classifica o Verdão, que aparece em 4ª na tabela. Os gols tricolores foram de Éderson e Marcinho, enquanto Erison diminuiu para o Verdão.

Com o encerramento da 7ª rodada, os confrontos de mata-mata no Estadual ficam definidos com: Ceará x Floresta e Guarany de Sobral x Fortaleza. As datas das partidas de ida e volta ainda não foram definidas pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Vale ressaltar que Ceará e Atlético/CE, por terem terminado a segunda fase nas primeiras posições, jogam por dois resultados iguais na semifinal. A equipes também têm o direito de decidir o último jogo com mando de campo favorável.

A classificação final do Campeonato Cearense ficou: 1º. Ceará (15p); 2º. Fortaleza (11p); 3º. Guarany de Sobral (10p); 4º. Floresta (10p); 5º. Atlético/CE (10p), 6º. Ferroviário (8p); 7º. Horizonte (8p) e 8º. Barbalha (3p).

O jogo

O Fortaleza entrou em campo com quatro atacantes e uma proposta de jogo muito ofensivo. A estratégia surtiu efeito logo aos 3, quando Éderson aproveitou uma bobeira da zaga alviverde e mandou para o fundo das redes.

Ederson abre para o @FortalezaEC contra o @florestaec, na Arena Castelão. Com o resultado, o Tricolor do Pici vai se classificando na segunda posição com 11 pontos. pic.twitter.com/1YGWEa7qSu — Jogada (@diariojogada) 21 de março de 2019

O problema é que, atuando com apenas dois atletas fixos no meio-campo, o time criava espaços para o contra-ataque do Floresta, que cresceu na partida. A principal chance do Verdão foi com Thalisson dentro da área, mas a finalização parou em Felipe Alves.

A sequência do jogo foi sem grandes emoções. Nervoso com a bola, o Fortaleza errava passes e não conseguia criar. Já o time da Vila Manoel Sátiro investiu nas jogadas aéreas, sem perigo. O fechamento da primeira etapa reservou então uma polêmica: Zé Carlos recebe carrinho dentro da área. Para revolta dos visitantes, a arbitragem nada marcou.

Na volta do intervalo, Ceni promoveu a entrada de Derley e o time começou a segurar mais a bola no campo defensivo. Depois, foi a vez de Júnior Santos entrar no lugar de Wellington Paulista, oferecendo maior velocidade à equipe.

Mesmo com as mexidas, o nome da partida continuou sendo Felipe Alves. O arqueiro quatro boas defesas no segundo tempo e segurou o empate. Aos 40, o alívio: Marcinho invadiu a área, driblou Carlão e tocou para o gol devagarinho, para explosão na Arena Castelão. Nos minutos finais, o Floresta diminuiu com Erison, fechando placar.