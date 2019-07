Fortaleza vence Ferroviário por 2 a 1 em amistoso no CT Ribamar Bezerra

No último teste antes do retorno da Série A do Brasileiro, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 2 a 1, nesta terça-feira (9), em amistoso realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Apesar da partida ocorre com portões fechados, a assessoria de imprensa tricolor informou que os gols foram marcados por Roger Carvalho e Felipe, enquanto James Dean descontou.

O duelo foi realizado em dois tempos de 40 minutos. Na temporada, as equipes haviam empatado em 0 a 0 pela segunda fase do Campeonato Cearense, dia 21 de fevereiro.

Ocupando a 14ª posição na Série A do Brasileiro, com 10 pontos, o Fortaleza enfrenta o Avaí no sábado (13), às 17 horas, na Arena Castelão. Já o Ferroviário, líder da Série C, encara o Náutico segunda-feira (15), no mesmo estádio, às 20 horas.