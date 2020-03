Fortaleza vence CSA por 1 a 0 com gol de Tinga

O Fortaleza derrotou o CSA neste sábado (7) por 1 a 0, na Arena Castelão, com gol de Tinga, aos 30 minutos do 1º tempo. O resultado deixa o Leão na vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, faltando somente duas rodadas para essa fase acabar.

O jogo

O ímpeto pelo gol tricolor veio desde o apito inicial. Após somente 5 minutos, foram duas chances desperdiçadas por Osvaldo e por Marlon. Os laterais Carlinhos e Tinga atuaram quase como pontas, ajudando muito na fase ofensiva no 4-4-2 de Rogério Ceni.

Já o CSA treinado por Eduardo Baptista esperava os contragolpes e até encontrou alguns, mas perdeu boas chances em finalizações de fora da área de Jean Kléber e de Allano. Rodrigo Pimpão e Renatinho foram os mais avançados à frente das duas linhas de 4 azulinas.

O gol veio da cabeça de Tinga, aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Juninho. O lateral, que já havia entregado ótimas oportunidades para seus companheiros na grande área, cabeceou sem força para o canto direito do goleiro Thiago, abrindo 1 a 0 no Castelão.

O Fortaleza administrou bem a posse, com seu arqueiro Felipe Alves sempre próximo da faixa central do meio campo quando sua equipe detinha a bola.

Leão caiu de rendimento na etapa final, recuando e esperando contragolpes para Romarinho e para David Foto: Helene Santos

O CSA voltou mais organizado na etapa final, adiantando suas linhas e impedindo os avanços dos laterais do Tricolor do Pici, que recuou para esperar as melhores oportunidades de contra-atacar. A entrada de David ajudou na estratégia mas não foi efetiva, desperdiçando boas oportunidades.

Felipe Alves teve a meta ameaçada em diversas oportunidades, intervendo muito bem sob a meta tricolor e segurando a vitória para os mandantes.

O próximo adversário tricolor é diante do Pacajus, pelo Campeonato Cearense, às 20h da quarta-feira (11).