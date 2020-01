Fortaleza vence Brasil de Pelotas na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Fortaleza estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enfrentando o Brasil de Pelotas/RS pelo grupo 9, nesta sexta-feira (3), o Leão venceu por 1 a 0 com gol do atacante Clayvert no início do 2º tempo.

O próximo compromisso tricolor é diante do Votuporanguense, na próxima segunda (6), às 15h15. O time paulista lidera o chaveamento após ter batido o anfitrião Tanabi por 6 a 1 pela rodada de abertura da competição.

Já pelo grupo 26, outro representante cearense também começou bem o torneio de base. Diante do Mauá, o Atlético/CE aplicou 3 a 1 e assumiu a liderança isolada. O próximo compromisso é frente ao Avaí, vice colocado, no mesmo dia e horário do duelo do Fortaleza. A chave é composta ainda pelo Cena/MS.

O jogo

O Fortaleza foi superior em campo frente ao time gaúcho Foto: Matheus Lima / Fortaleza

O início da partida deixou nítido os objetivos das equipes. O Brasil de Pelotas/RS se destacava pela marcação, já o Fortaleza investia na velocidade e tentava chegar com o ataque pelas laterais. A chuva atrapalhava o desenrolar do jogo, mas logo aos 2 minutos, Vinícius levou perigo ao Leão em finalização para fora. Depois foi a vez de Clayvert assustar os gaúchos em arremate que parou no goleiro rival.

O volume, no entanto, surtiu efeito apenas na 2ª etapa. O centroavante Clayvert aprovou o rebote para inaugurar o placar: 1 a 0. Melhor na partida, o Tricolor do Pici segurou o resultado e ainda assistiu ao Brasil de Pelotas desperdiçar uma cobrança de falta aos 44. No fim, a equipe comandada por Laelson Lopes somou os três primeiros pontos na competição.