Fortaleza vai renovar com Roger Carvalho até o fim de 2020

O Fortaleza está acertando detalhes contratuais com o zagueiro Roger Carvalho e deve anunciar uma renovação em breve. A proposta é que o vínculo se estenda até o fim de 2020, com o atleta integrando o elenco principal na próxima temporada.

O objetivo também é recuperá-lo de uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Após a cirurgia, o prazo de retorno é entre seis e oito meses. A política segue a mesma utilizada com o atacante Ederson, que está em fase final de transição, não foi inscrito no Brasileirão, mas renovou o contrato por mais um ano.

A contusão de Roger Carvalho ocorreu contra o Internacional em agosto, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. Na ocasião, o atleta tricolor disputou bola com o atacante Guilherme Parede, em lance que resultou no gol do time gaúcho.

Carreira

Aos 32 anos, Roger Carvalho chegou ao Fortaleza em 2018 durante a Série B. Sendo apontado como a 4ª opção entre os zagueiros, renovou com a equipe para a disputa da elite nacional e ganhou a titularidade, ao lado do colombiano Quintero.

Na temporada, foram 31 jogos e participação direta nos títulos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, incluindo um gol no Clássico-Rei da final do Estadual. Também participou de 12 partidas no Brasileirão e das duas na Copa do Brasil, diante do Athletico/PR.

Ficha Técnica:

Nome: Roger de Carvalho

Posição: zagueiro

Natural: Arapongas-PR

Nascimento: 12/10/1986

Idade: 32 anos

Altura: 1,84m

Peso: 77kg

Clubes: Atlético (GO), Palmeiras, Botafogo (RJ), Vitória (BA), São Paulo, Bologna (ITA), Genoa (ITA), Figueirense, Tombense e Iraty.