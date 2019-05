Fortaleza vai devolver atacante Jefinho ao Potiguar/RN

O centroavante Jefinho foi anunciado pelo Fortaleza no dia 22 de abril, mas durante esse tempo, nunca foi utilizado pelo técnico Rogério Ceni em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Nordeste. Esse quase anonimato do atacante de 24 anos no Pici acabou vindo à tona na tardes desta quarta-feira (8), com o anúncio, por parte do presidente do Leão, Marcelo Paz, de que o atleta não ficará no clube.

Anteriormente, a notícia da saída do jogador, fora divulgada pelo repórter Carlos Cassiano, da Verdinnha 810, pelo jornalista Ricardo Tavares e pelo narrador Marcos Lopes, em suas respectivas redes sociais, e confirmada pelo presidente Marcelo Paz. Especulou-se que um exame cardiológico do atleta teria dado uma alteração, mas essa versão foi desmentida pelo próprio dirigente tricolor, que procurou tratar do assunto, de forma lacônica. Inclusive, Ricardo Tavares pediu desculpas à torcida do Potiguar e ao jogador, pela informação de doença do jogador.

"Ele não vai ficar por um desacordo contratual. Não vou entrar em detalhes, mas houve um desacordo contratual e foi decidido numa boa que ele não vai ficar", declarou.

Ao ser indagado se o jogador não teria aprovado no lado técnico, ao ser observado pelo técnico Rogério Ceni e sua comissão, Marcelo Paz acrescentou: "Não houve questão técnica porque ele não treinou nenhuma vez". Ficou estranho, porque o jogador estava sempre no CT e inclusive foi visto com material de treino logo na sua chegada, talvez por realizar avaliações físicas", finalizou.

Jefinho foi artilheiro do Campeonato Potiguar com 13 gols, esteve na mira do Treze/PB, do Sport/PE e foi adquirido pelo Fortaleza, mas o jogador não fez um treino sequer com bola, de acordo com o presidente do Leão, Marcelo Paz..

Pelas redes sociais, o atacante Jefinho desmentiu a versão de que tenha qualquer problema físico, afirmando:"Pessoal, eu estou bem de saúde, meus exames deram tudo certo, é porque estão saindo muitas notícias falsas, infelizmente o povo não colhe informações certas e aí divulgam, mas está tudo tranquilo".