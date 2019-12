Fortaleza vai contratar mais oito reforços para 2020

O Fortaleza promete movimentar o mercado em busca de reforços para a temporada de 2020. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o presidente do clube, Marcelo Paz, ressaltou que o atual elenco é forte, mas deve receber melhorias para o ano que se aproxima, já que o Leão disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e a Sul-Americana.

"Temos um bom elenco, se é considerado o melhor ano da história do clube. Ao todo, 20 atletas têm contrato com a gente. O nosso plano ideal são 28 de linha, então vamos trabalhar para qualificar e ter peças ainda melhores para dar um incremento técnico maior", explicou o dirigente.

O balanço financeiro tricolor ainda não foi fechado, mas a diretoria projeta uma folha salarial de R$ 3 milhões no plantel, o que supera o investimento de 2019 - próximo de R$ 2,5 mi. Dentre as peças que aguardam definição está o goleiro Felipe Alves. Com vínculo encerrado em dezembro, o Leão encaminhou uma proposta de renovação e aguarda uma resposta.

O Fortaleza também espera uma definição sobre a renovação do técnico Rogério Ceni, que afirmou se posicionar favorável ou não até sexta-feira (13). Paz destacou que o perfil dos contratados passa pela diretoria e pelo crivo do comandante.

"Sou um presidente bastante atuante no futebol, tem uns que ficam mais distante, mas gosto desse acúmulo de função. Agora no final de ano tem muito empresário oferecendo jogador, então passo para o Daniel de Paula (Diretor de futebol) e o Sérgio Papellin (Gerente de Futebol) e vou ouví-los no final. Depois do vídeo, da análise, vou dar uma palavra final. O presidente tem peso porque quem assina o contrato sou eu, mas não costumo ser centralizador, a gente conversa muito e tudo passa pela posição da comissão técnica, no caso, do Rogério", declarou.

Atletas com contrato

Goleiros

Boeck (2020)

Max Wallef (2020)

Laterais

Tinga (2021)

Gabriel Dias (2020)

Bruno Melo (2021)

Carlinhos (2020)

Zagueiros

Quintero (2020)

Jackson (2020)

Roger Carvalho (2020)

Volantes

Felipe (2021)

Juninho (2020)

Bonilha (2020)

Meias

Mariano Vázquez (2021)

Matheus Vargas (2021)

Marlon (2020)

Atacantes

Romarinho (2022)

Osvaldo (2020)

Wellington Paulista (2021)

Ederson (2020)

Edson Cariús (2021)