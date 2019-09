Fortaleza ultrapassa marca dos 30 mil sócios ativos e projeta arrecadação de R$ 18 milhões em 2019

O Fortaleza tem se destacado no Campeonato Brasileiro pela ótima média de público. Não à toa que o Tricolor ocupa o 5º lugar no ranking de público do Brasileirão, com 30.697 torcedores por jogo. Na última segunda-feira (9), o clube atingiu outra marca relevante: a de número de sócios-torcedores. Hoje, o Fortaleza detém precisamente 30.028 torcedores oficiais ativos, que irão contribuir para arrecadação recorde do programa do Leão do Pici em 2019.

O número é atualizado em tempo real e divulgado pelo próprio clube através do site Sócio Fortaleza, por onde o torcedor pode, inclusive, realizar adesão dos planos disponíveis.

A média de sócios presentes por jogo tem correspondido a cerca de 50% dos públicos pagantes nas partidas do Tricolor. Na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, dos 34.570 pagantes, 18.303 eram sócios, correspondendo a 52,9%.

No balanço financeiro relativo ao ano de 2018, o Fortaleza divulgou que o programa de sócios rendeu cerca de R$ 1 milhão por mês ao clube, sendo o principal patrocinador na última temporada. Em 2019, esse faturamento aumentará, e a expectativa do clube é que a receita vinda dos sócios aumente em 50%.

"No ano passado, (o programa sócio-torcedor) foi nosso principal patrocinador. A cada um real que entrou no clube, 23 centavos foi de sócio. No ano, (faturamento) foi algo em torno de R$ 12 milhões. Esse ano, deverá ser algo em torno de R$ 18 milhões", projetou o gestor do programa de sócios-torcedores do Fortaleza, Gigliani Maia.