Fortaleza Tritões estreia contra o São Luís Sharks fora de casa na Liga BFA

A equipe de futebol americano Fortaleza Tritões faz a estreia na Liga BFA-Acesso Nordeste no dia 7 de julho. A vaga para o campeonato, considerado a “segunda divisão” da modalidade no país, veio junto com o título da Copa Nordeste do ano passado. O jogo será fora de casa, contra o time São Luís Sharks, às 9 horas no Campo Leão Dourado.

Segundo o Head Coach (técnico principal) do time, Glauco Paes, a equipe está focada para buscar a vitória em sua estreia na Liga BFA. Durante a preparação, vídeos foram usados para a definção tática do confronto.

“Treinamos 3 vezes na semana buscando aprimorar técnicas e melhorar o condicionamento físico dos atletas. Também estudamos os vídeos dos jogos dos adversários e tentamos replicar em treinos táticos para minimizar nossas falhas, assim como prever os pontos fracos do adversário para explorar melhor e conseguirmos pontuar para alcançarmos a vitória”, destacou.

O Offensive Coach (técnico do ataque), Cícero Sampaio, pondera que o time adversário tem mais experiência e conta com uma base forte, mas aposta na preparação do ataque durante a pre season para vencer a defesa dos Sharks. “Será um jogo difícil, pois nosso adversário é um time forte e experiente, mas contamos com um ataque preparado para fazer as leituras necessárias e tentar vencer a defesa deles. Vamos dar o nosso máximo para trazer a vitória para casa”, explicou.

Liga BFA

A competição reúne 10 equipes de sete estados do Nordeste, divididos em três grupos: Norte Central e Sul. Na primeira fase, os times se enfrentam de acordo com a tabela dos grupos. Na sequência, disputam o Wild Card 1 e o Wild Card 2.

Ao todo, quatro equipes serão classificadas para os playoffs. O primeiro colocado do grupo Sul vai direto para a semifinal contra o vencedor do Wild Card 1. A outra semifinal acontece entre o vencedor do Wild Card 2 e o time com maior pontuação entre o primeiro colocado do grupo Norte e o primeiro colocado do grupo Central.

Serviço

Jogo: Fortaleza Tritões x São Luís Sharks

Data: 7 de julho

Horário: 9 horas

Local: Campo Leão Dourado - São Luís/MA