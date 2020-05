Fortaleza trabalha em protocolo médico e intensifica treinos à distância

O departamento médico do Fortaleza trabalha na elaboração de um protocolo médico para retorno das atividades presenciais quando houver liberação por parte do Governo do Estado. Enquanto isso, os treinos são à distância. O diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula Pessoa, afirmou que o elenco está motivado com a nova rotina.

"A gente tem buscado algumas alternativas para que os atletas não fiquem ociosos neste período. Departamento físico e de fisiologia criaram um treinamento virtual, feito diariamente, com a presença dos membros da comissão técnica. Os atletas realizam exercícios e atividades sob a coordenação da fisiologia. Participação e motivação têm sido intensas. Inclusive no último trabalho tivemos a participação do Roger Carvalho, em processo de transição", afirmou.

Para garantir maior segurança aos funcionários, o clube encomendou 150 testes de diagnóstico de covid-19 e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O atacante Tiago Orobó, artilheiro do Brasil e recém-contratado pelo Leão, também participa dos treinos.

"Tiago Orobó tem participado das atividades virtuais juntamente com todos os atletas. Ele está conectado com o grupo, vem participando ativamente desse trabalho virtual. Logo estará em nosso convívio", explicou o dirigente.

A diretoria do Fortaleza se posicionou a favor das medidas estaduais de combate ao novo coronavírus. A equipe acertou redução salarial com o elenco em 25% para maio, a fim de alcançar maior equilíbrio financeiro no momento de recessão econômica.