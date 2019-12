Fortaleza termina o ano com a 2ª melhor média de público do Brasileirão

O Fortaleza tem uma nova marca para comemorar neste fim de ano: a de 2ª melhor média de público pagante na Série A do Campeonato Brasileiro, com 33 mil torcedores. O número foi atingido neste domingo (8), com a vitória sobre o Bahia, garantindo o maior público do ano na Arena Castelão. O Leão do Pici ultrapassou o Corinthians (32,869) e ficou atrás do Flamengo (55,205) no ranking.

Além disso, os clubes cearenses conquistaram outro feito: a melhor média de público pagante do Brasil (29,505), ficando à frente do Estado do Rio de Janeiro (27,929), que possui 4 times na elite nacional e de Bahia (26,339).

A marca já havia sido alcançada em novembro, com o número atualizado nesta rodada final, destacando ainda mais o papel da torcida cearense neste Campeonato.

O estádio do Castelão foi o palco que mais recebeu partidas no Brasileiro, com 38 no total, uma a mais que o Maracanã.