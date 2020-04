Fortaleza terá nova negociação com jogadores para acordo de pagamentos salariais a partir de maio

O Fortaleza foi o primeiro clube entre os 20 da Série A do Brasileiro a chegar em um acordo com o elenco para definição de pagamentos salariais no início da pandemia do coronavírus. Para o mês de maio, porém, a situação terá que ser reavaliada. Quem falou sobre o assunto foi o presidente do clube, Marcelo Paz.

Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o dirigente Tricolor explicou o motivo para uma nova rodada de negociações acontecer com jogadores e comissão técnica.

"O acordo foi para os pagamentos de março e abril. Contempla jogadores, comissão técnica, diretoria e executivos do clube. A partir de maio, esse acordo não está mais vigente. A gente vai ter que sentar novamente e tentar achar o melhor caminho, de equilíbrio pro clube e pra todo mundo que recebe do clube. Os acordos estão sendo cumpridos e o mês de maio a gente vai sentar novamente e achar um caminho, mediante o cenário", garantiu.

Pelo bom diálogo e a transparência que a diretoria mantém com os funcionários (incluindo jogadores e comissão técnica), acredita-se que será possível encontrar um denominador comum. Até por que, até agora, o clube tem cumprido com suas obrigações.

"O mês de março, o clube honrou com todos os compromissos. Abril tem sido um mês difícil, as receitas sumiram, a gente tem que negociar com fornecedores. Mas jogadores e funcionários, a gente tá trabalhando pra honrar todo mundo, mantendo os empregos e os salários em dia. Criando receitas, promoções, pra tentar equilibrar as receitas que foram embora", destacou Paz.