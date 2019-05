Fortaleza terá ingressos a partir de R$ 10 contra o Vasco

Mais um grande jogo se aproxima para o Fortaleza, depois de ter vencido o Botafogo/PB pela Copa do Nordeste, na última quinta-feira(23). Desta feita, o jogo será contra o Vasco, pela Série A do Brasileiro, neste domingo (26) às 19 horas, na Arena Castelão.

Já percebendo que o torcedor está sendo chamado para muitas partidas, o Leão do Pici resolveu dar uma mãozinha e barateou ao menos um dos setores da Arena Castelão, por ocasião do jogo contra o Vasco, pela sexta rodada.

O setor inferior Norte será vendido a R$ 20 com meia a R$ 10, o que já alivia o bolso do seu torcedor. "A gente tem analisado que são muitos jogos seguidos e isso exige muito do torcedor, por isso fizemos a promoção. Nós queremos o torcedor nos ajudando no estádio", informou o diretor de operação de jogo do Leão, Tahin Fontenele.

Serão colocados à venda 47 mil ingressos, deixando uma margem para se atingir a capacidade do momento, que é de 50 mil lugares, com a entrada das gratuidades, patrocinadores e cortesias.

Confira abaixo os preços:

Superior Central: R$ 40/20

Superior Sul: R$ 40/20

Inferior Norte R$: 20/10

Inferior Sul R$: 30/15

Premium: R$ 150/75.



Os setores Bossa Nova e Especial não terão ingressos à venda, pois o clube utiliza os espaços para abrigar o sócio-torcedor. O ingresso para o torcedor do Vasco custará R$ 100/50 e ele ficará alojado no setor Superior Norte. As vendas pela internet podem ser feitas aqui e lojas credenciadas.