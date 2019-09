Fortaleza terá 2 desfalques contra o Palmeiras, no próximo domingo (22)

Para o confronto do próximo domingo (22), quando o Fortaleza recebe o Palmeiras, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão, a 1ª do segundo turno, o técnico Zé Ricardo terá de fazer duas modificações em sua equipe. Isso porque os atacantes Wellington Paulista e Felipe Pires serão desfalques certos no time.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 9 do Leão fica de fora da primeira rodada do returno. Em seu lugar, André Luís deve jogar como titular no próximo fim de semana.

Autor do gol e um dos destaques do Tricolor do Pici no empate diante do Bahia no último domingo (15), na Arena Fonte Nova, Felipe Pires também não enfrenta o time paulista. Mesmo pertencendo ao Hoffenheim, da Alemanha, o atacante tem cláusula contratual que o impede de atuar contra o Palmeiras, seu clube anterior. Para que pudesse está em campo no duelo dos atuais campeões brasileiros das Séries A e B, o time cearense teria que desembolsar o valor de R$ 500 mil. O meia-atacante Edinho deve ser seu substituto.

No próximo domingo (22), Fortaleza e Palmeiras se encaram, na Arena Castelão, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.