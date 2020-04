Fortaleza tenta evitar queda no número de sócios com ação promocional

O Fortaleza lançou, nesta quinta-feira (23), uma nova promoção para adesão do sócio-torcedor. Até o dia 30 de abril, o tricolor pode aderir ao plano por um ano com até 40% de desconto e ainda ganha como brinde uma camisa Tradição 2020.

“Devido ao momento da pandemia, as adesões ao sócio diminuíram em função de uma incerteza quanto ao retorno dos jogos, então resolvemos fazer um movimento para gerar um número maior de adesões, trazendo um grande benefício para o torcedor que aderir nesse momento. Essa é a maior promoção já feita na história do clube para adesão de sócio, visando também trazer um fluxo de caixa importante para o Fortaleza”, explicou o presidente do clube Marcelo Paz.