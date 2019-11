Fortaleza tem uma baixa e dois retornos para o Clássico-Rei

O Fortaleza tem um desfalque certo para o Clássico-Rei de domingo (10), às 19 horas, na Arena Castelão. Por acúmulo de cartões, o meia Marlon está fora do jogo com o Ceará.

Em contrapartida, o técnico Rogério Ceni conta com os retornos do volante Paulo Roberto e do atacante André Luís. A dupla não atuou diante do Corinthians por cláusula contratual - pertencem ao time paulista e estão emprestados ao Leão.

A expectativa é que o clube entre em campo com força máxima no Clássico-Rei já que poupou peças no revés para o Corinthians por 3 a 2 nesta quarta-feira (6). A partida é válida pela 32ª rodada e tem mando do Fortaleza. A última parcial de ingressos divulgada pela assessoria do time indicou 11.926 check-ins do sócio-torcedor e 4.707 ingressos vendidos, números referentes apenas ao tricolores.