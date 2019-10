Fortaleza tem um desfalque certo contra o Vasco

O Fortaleza não conta com o zagueiro colombiano Quintero para o jogo contra o Vasco. O atleta, que foi titular diante da Chapecoense, é desfalque por acúmulo de cartões.

Desde o início da Série A do Brasileiro, o jogador havia atuado em todos os 24 jogos, totalizando 2139 minutos. Para a posição, o técnico Rogério Ceni conta com: Paulão, Adalberto e Jackson - Roger Carvalho está fora da temporada por lesão no joelho.

A partida diante do cruz-maltino ocorre no domingo (13), às 16 horas, em São Januário. O duelo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão.