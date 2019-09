Fortaleza tem três desfalques certos para jogo contra o Athletico-PR

O Fortaleza tem três desfalques certos para o jogo contra o Athletico-PR, próxima quinta-feira (26), na Arena da Baixada, às 21h30, pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro. O atacante André Luís, o goleiro Felipe Alves e o volante Felipe estavam pendurados e acabaram recendo o 3º cartão amarelo na derrota para o Palmeiras.

O curioso é que o arqueiro tricolor não estava em campo no momento da advertência. Sendo substituído por Marcelo Boeck aos 34 da etapa inicial, com lesão muscular, o atleta reclamou da arbitragem. A situação foi a mesma de André Luís, que também discutiu com o juiz. Já no caso do meio-campo, a punição foi motivada por uma falta em Bruno Henrique, sendo os três cartões no 2º tempo.

Em contrapartida, o técnico Zé Ricardo tem os retornos dos atacantes Wellington Paulista, que cumpriu suspensão, e Felipe Pires, desfalque contra o time alviverde por cláusula contratual. O Fortaleza se reapresenta nesta segunda (23), no turno da manhã, em atividade no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.