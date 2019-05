Fortaleza tem terceiro maior programa de sócio-torcedor do Nordeste

Principal fonte de renda atual do Fortaleza, o programa de sócio-torcedor do clube passou a marca de 30 mil associados, especificamente 30.029. Com o Tricolor de Aço disputando Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste neste ano, além do título estadual, a aposta do clube era de chegar aos 35 mil sócios, marca que até o fim do ano deve ser atingida com o crescimento do programa. Somente Sport (40 mil) e Bahia (34 mil) têm mais sócios que o clube cearense.

Com planos que vão desde R$ 24,90 aos R$ 250,00 por mês, as partidas do Fortaleza como mandante no Castelão têm média de quase 22 mil torcedores pagantes em 2019. O número é o 6º maior entre as equipes das três principais divisões do Brasil.

No Brasileirão, a média de público é de 31 mil torcedores com o valor médio do ticket de R$ 17,00. Foram mais de R$ 3,5 milhões arrecadados na bilheteria desta temporada.