Fortaleza tem o 5º melhor aproveitamento entre clubes da Série A; Ceará é o 13º

O Fortaleza tem um início de temporada promissor em 2020. Apesar da eliminação para o Independiente, pela Copa Sul-Americana, o Leão soma aproveitamento de 66,6% após 10 partidas com: seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Dentre os participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube tem desempenho inferior apenas que Flamengo (80,5%), Atlético/GO (74%), Palmeiras (70,8%) e Fluminense (69,7%). Já com o mesmo índice apresentado pelo time tricolor há Bahia e Internacional, o que o coloca em 5º na lista de desempenho.

Os dados são ainda mais notáveis quando se avalia a efetividade em campo. O Fortaleza, por exemplo, marcou 18 gols e sofreu apenas oito. A equipe não balançou as redes apenas em três: derrotas para Independiente (1x0) e Confiança/SE (2x0), e empate com o Vitória/BA (0x0).

No ranking, o Ceará ocupa a 13ª colocação, com 51,5% - ao lado do Atlético/MG. Apesar de invicto no ano, o Vovô venceu três vezes e empatou os outros oito duelos, entre Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.