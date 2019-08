Fortaleza tem negociação avançada com zagueiro Jackson, do Bahia

O Fortaleza tem negociações avançadas com o zagueiro Jackson, do Bahia, para a sequência da Série A do Brasileiro. O clube já havia consultado o jogador no início da temporada e voltou a procurá-lo após a lesão no joelho de Roger Carvalho, que ainda não teve o período de recuperação divulgado.

Nesta quarta-feira (21), agentes do defensor e membros da diretoria tricolor devem fechar detalhes para a contratação que, caso se concretize, será anunciada até sexta (23). O acordo também tem o aval do clube baiano, que sequer o relacionou para a partida contra o Goiás no último domingo (18) e tem no plantel nomes como Xandão, Juninho, Ernando, Lucas Fonseca e Marllon para o setor.

A busca por um zagueiro é tida como prioridade para a diretoria leonina, que admitiu contato com peças no mercado e quer um atleta que esteja atuando no Brasileirão. Para o jogo diante do Santos, no próximo domingo (25), às 16h, na Vila Belmiro, o técnico Zé Ricardo tem apenas Quintero e Nathan para a posição - Derley é alternativa, mas atua como volante. Recém-chegado, Adalberto inicia os treinos nesta quarta (21) e só estará em campo caso seja regularizado no BID até sexta (23).

Perfil

Natural de Cuiabá, Jackson foi revelado pelo Mixto/MT e logo se transferiu para o São Paulo, ainda nas categorias de base. Aos 29 anos, acumula passagens também por Internacional, Palmeiras, Náutico, Goiás e Bahia.

O grande destaque ocorreu no Esmeraldino, em 2014. Naquela temporada, terminou o Brasileirão como o defensor com mais desarmes e fechou com o Palmeiras. Defendendo o Bahia há três anos, perdeu a titularidade e somou 12 jogos neste ano, totalizando 1035 minutos. Destro e com 1,86m, pode atuar como lateral direito ou mais adiantado na defesa.