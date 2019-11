Fortaleza tem mais de 18 mil torcedores confirmados para duelo com Santos

Buscando garantir vaga na Sul-americana 2020, o Fortaleza já tem mais de 18 mil torcedores confirmados para a partida desta quinta-feira (28), quando o Leão recebe o Santos, às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Além dos 5.273 ingressos vendidos de forma antecipada, 13.658 sócios realizaram o check-in através do site. Ao todo, 18.931 asseguraram suas entradas no jogo entre cearenses e paulistas.

O Tricolor do Pici, com 43 pontos, ocupa a 12ª posição da tabela enquanto o time da Vila Belmiro, com 68, é o vice-líder da elite do futebol brasileiro.

Em caso de vitória, o Leão pode subir três colocações, ficando em 9º e apenas quatro pontos da zona de pré-Libertadores.

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 20h. A bola vai rolar na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.