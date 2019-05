Fortaleza tem jogo da Série A alterado de local por conta da Copa América

A Copa América tem início no dia 14 de junho e vai influenciar no cronograma do Fortaleza. Com sede no Brasil, o torneio continental vai utilizar seis estádios e exigiu uma mudança no jogo do time cearense da 8ª rodada da Série A do Brasileiro, contra o Grêmio.

Contra os gaúchos, o jogo inicialmente marcado para a Arena do Grêmio foi alterado para o estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida acontece dia 8 de junho, sábado, às 19h, com mudança já formalizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) porque o equipamento vai ser palco de cinco duelos da Copa América.

Vale ressaltar que a Copa América paralisa a Série A do Brasileiro durante um mês a partir da 9ª rodada. No período, as divisões inferiores seguem com competições, mas a elite do futebol nacional ganha um período de descanso similar ao ocorrido na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. Os estádios utilizados durante o torneio são: Arena Corinthians (SP), Morumbi (SP), Arena Grêmio (RS), Maracanã (RJ), Fonte Nova (BA) e Mineirão (MG).

O Brasil está no grupo A do torneio, com Bolívia, Venezuela e Peru. A estreia ocorre dia 14 de junho contra os bolivianos, às 21h30, no Morumbi. Para além das seleções da América do Sul, a Copa América reúne também as equipes do Japão e Qatar como convidadas.