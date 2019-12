Fortaleza tem interesse na permanência de Paulão para 2020

O Fortaleza deseja seguir com o zagueiro Paulão para a temporada de 2020. O Diário do Nordeste apurou que os agentes do atleta foram consultados pela diretoria tricolor e acertam detalhes contratuais.

A busca é motivada porque o jogador deve chegar sem custos no Pici. Aos 33 anos, o defensor encerra vínculo com o Internacional no dia 31 de dezembro e fica livre no mercado.

A chegada de Paulão ao Fortaleza ocorreu em setembro, sob aval do então técnico Zé Ricardo. O GloboEsporte.com apurou que o zagueiro também agrada Rogério Ceni.

Com a camisa tricolor, o jogador autou 12 vezes e marcou dois gols. Para 2020, o Leão tem garantido três nomes para o setor: Jackson, Roger Carvalho e Quintero.

Ficha técnica