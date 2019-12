Fortaleza tem interesse em lateral do Corinthians

O Fortaleza tem interesse na contratação do lateral esquerdo Carlos Augusto, do Corinthians. A informação foi divulgada pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo Diário do Nordeste, que apurou que a diretoria do clube consultou o empresário do atleta, Fábio Baitler, sobre as possibilidades de empréstimo. O Bahia também sondou o jogador.



Com contrato até o fim de 2021 no time paulista, os representantes de Carlos Augusto buscam o melhor cenário para o jovem de 21 anos ganhar mais rodagem. De férias, o lateral viajou para a Itália, onde finaliza os trâmites para tirar a cidadania italiana.

Na temporada, o jogador atuou 21 vezes pelo Corinthians. Sob o comando do técnico interino Dyego Coelho, foi titular na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para formação de elenco, Rogério Ceni possui quatro laterais disponíveis: Tinga, Bruno Melo, Carlinhos e Gabriel Dias. O último tem a função de volante como origem.