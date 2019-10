Fortaleza tem dois desfalques para jogo com Atlético-MG

Rogério Ceni vai precisar mexer no Fortaleza para o jogo contra o Atlético-MG no próximo sábado (2). Após a vitória sobre o Avaí, o técnico revelou que a dupla de atacantes Edinho e Osvaldo não encara o Galo na Arena Castelão, às 17 horas, pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro.

Titular na Ressacada, Edinho não pode entrar em campo por motivos contratuais, já que pertence ao time mineiro e defende o Leão por empréstimo. Já Osvaldo, que teria treinado normalmente antes do jogo em Santa Catarina, segundo a assessoria do clube, foi cortado da lista de relacionados devido lesão na coxa.

Com as baixas, as opções no setor para o próximo jogo são Felipe Pires, André Luis, Wellington Paulista, Romarinho e Kieza. O meia Marlon também é alternativa por conseguir atuar aberto nas laterais.

"Coloco o time que tenho à disposição, fisicamente. Temos nosso estilo de jogo que contrapõe a qualidade técnica, a marcação. É um jogo coletivo, uma consciência dos 11. Escolho quem pode render melhor. Titular e reserva não existe no meu time", afirmou Ceni.

Na tabela, o Fortaleza ocupa a 12ª posição, com 35 pontos. A diretoria tricolor já iniciou a venda de ingressos para o duelo com o Atlético-MG, em confronto que marca também uma campanha para venda de camisas oficiais com preços populares.