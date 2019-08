Fortaleza tem dois desfalques e um retorno contra o Goiás

O Fortaleza se reapresenta nesta terça-feira (27) com atividade realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Após o empate com o Santos, o Tricolor encara o Goiás no domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Para o duelo, o técnico Zé Ricardo não vai contar com duas peças e ganha um retorno para o plantel no duelo.

Recebendo cartãos amarelo na Vila Belmiro, o lateral esquerdo Carlinhos e o volante Juninho estão suspensos para o duelo com o Esmeraldino. No entanto, o Leão ganha o retorno de Bruno Melo, que havia sido expulso diante do Internacional e cumpriu o gancho de uma partida.

Por conta de lesões, as baixas são o zagueiro Roger Carvalho (ruptura do ligamento do joelho), o volante Felipe Araruna (lesão muscular na coxa) e o atacante Éderson (em fase de transição). Entre os nomes pendurados, a equipe tem o goleiro Felipe Alves, e os centroavantes André Luís e Wellington Paulista.

Buscando retomar o caminho das vitórias na competição, a diretoria do Fortaleza lançou uma promoção com ingressos a partir de R$ 20 (inteira) no Setor Norte. Na tabela, a equipe ocupa a 15ª posição, com 18 pontos. O Goiás surge em 11ª, com 21.