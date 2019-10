Fortaleza tem desfalque certo para enfrentar o Avaí

O técnico Rogério Ceni terá um importante desfalque para montar o Fortaleza a partida contra o Avaí, às 19h30 da próxima quarta-feira (30). No empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, o volante Felipe foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série e está suspenso.

Com isso, Ceni não poderá repetir a escalação que enfrentou a Raposa, já que não terá como contar com o meio-campista, que atuou em 22 rodadas do Brasileirão até aqui.

Nenê Bonilha, Araruna e Derley são as opções para substituir o volante.