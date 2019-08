Fortaleza tem desfalque certo e dois retornos para enfrentar o Santos

Em sua segunda partida no comando do Fortaleza, o técnico Zé Ricardo já sabe que terá que fazer alterações no time. Para enfrentar o Santos, no próximo domingo (25), o treinador leonino não poderá repetir a escalação que utilizou contra o Internacional. Ao menos um desfalque é certo e outro é bastante provável.

Expulso, o lateral-esquerdo Bruno Melo está suspenso. Além dele, o zagueiro Roger Carvalho, que deixou o campo após lesão no joelho esquerdo, também deverá desfalcar o Leão. O clube ainda não se posicionou sobre a gravidade da contusão, mas há a possibilidade que ele não se recupere a tempo da partida.

Caso Roger não tenha condições de jogo, o defensor Nathan Ribeiro é a única alternativa que o elenco leonino tem como zagueiro. Uma opção para o técnico Zé Ricardo é a improvisação do volante Derley como parceiro de Juan Quintero.

RETORNOS

Por outro lado, dois jogadores que ficaram fora da última rodada por suspensão estão de volta. Na lateral-esquerda, Carlinhos assume a titularidade, enquanto Gabriel Dias volta a ser opção na lateral-direita ou na volância.

Santos e Fortaleza se enfrentam às 16 horas do próximo domingo (25), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, com 32 pontos, o Peixe vem de duas derrotas seguidas, para São Paulo e Cruzeiro, enquanto o Leão, na 14ª colocação, com 17 pontos, perdeu para o Internacional na última rodada.