Fortaleza tem contrato com 20 jogadores para 2020

O futuro do Fortaleza ainda não foi definido na Série A do Brasileiro, mas o clube já começa a planejar a próxima temporada. Após emendar os títulos da Copa do Nordeste e do Estadual, o objetivo é seguir na elite e dar um salto de patamar em infraestrutura com a finalização do Centro de Excelência, na sede tricolor. O investimento também passa pela manutenção do elenco, que tem 57,5% dos jogadores com vínculo até 2020.

O número expõe uma mudança de filosofia na equipe: priorizar os empréstimos em detrimento das contratações. A medida, empregada para evitar novos desmanches ou saídas precoces, também visa transformar os atletas em receita.

Desta forma, todos os setores do time de Rogério Ceni estão preservados. É verdade, o vínculo do treinador se estende até dezembro, no entanto, um atrativo para a permanência é a continuação do trabalho com o plantel conhecido.

Ao todo, 20 atletas estão acertados com o Fortaleza até o próximo ano. A lista contempla o zagueiro Roger Carvalho, que se recupera de lesão no joelho direito e vai estender vínculo até o fim do próximo ano.

Outro nome garantido é o atacante Edson Cariús, ex-Ferroviário, que fechou contrato até 2021. O atleta está defendendo o CRB, na Série B, e se apresenta ao Tricolor do Pici em janeiro.

Lista dos nomes

Goleiro

Boeck (2020)

Max Wallef (2020)

Laterais

Tinga (2021)

Gabriel Dias (2020)

Bruno Melo (2021)

Carlinhos (2020)

Zagueiros

Quintero (2020)

Jackson (2020)

Roger Carvalho (2020)

Volantes

Felipe (2021)

Juninho (2020)

Bonilha (2020)

Meias

Mariano Vázquez (2021)

Matheus Vargas (2021)

Marlon (2020)

Atacantes

Romarinho (2022)

Osvaldo (2020)

Wellington Paulista (2020)

Ederson (2020)

Edson Cariús (2021)