Fortaleza tem cinco desfalques para a final contra o Botafogo/PB

Além do revezamento de atletas que o técnico Rogério Ceni faz, de jogo para jogo, o Fortaleza não contará com vários atletas importantes do elenco, justamente na partida final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (29), às 20h, no estádio Almeidão, contra o Botafogo/PB.

O Leão do Pici venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e joga pelo empate para ser campeão do Nordeste, pela primeira vez, no novo formato da competição. Entretanto, o time comandado pelo técnico Ceni vai ter de correr muito, visto que, alguns atletas que normalmente são titulares, não poderão atuar.

Os atacantes Kieza e André Luís foram contratados depois do prazo de inscrição; o volante Juninho já jogou pela competição, quando estava no rival Ceará; O meia-atacante Edinho fica ausente por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, mas esse diagnóstico somente será fechado na manhã desta terça-feira (28). Outra ausência é o volante Paulo Roberto, que sente dores na parte posterior da coxa.

Entre os que podem estar em campo, o zagueiro colombiano Quintero tem resistido bem às lesões e realizado grandes atuações na maior parte dos jogos. "Tenho treinado bem, repousado e me alimentado bem, mas espero que nossos companheiros se recuperem e possam jogar o mais rápido possível", declarou.

"O Rogério tem feito seis a oito modificações e a equipe tem rendido da mesma maneira, porque temos um elenco de qualidade", reforçou o jogador.

A viagem da delegação do Fortaleza para João Pessoa acontecerá na tarde desta terça-feira(28). Pela manhã, o técnico Rogério Ceni comanda mais um treino tático, fechado, no CT Ribamar Bezerra.