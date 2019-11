Fortaleza tem Ceni e mais 3 jogadores na Seleção da rodada do Cartola; Tinga foi o maior pontuador

Destaques do Brasileirão nesta rodada com uma vitória por 3 a 0 contra o CSA neste domingo (17), o elenco do Fortaleza venceu também no Cartola FC. Com 3 jogadores na Seleção da rodada, a equipe de Rogério Ceni, também escolhido para compor o time, somou 49,94 pontos no total. Ao seu lado, Juninho, Paulão e Tinga também fazem parte parte do esquadrão.

O lateral Tinga foi o maior pontuado no geral, com 17,50 pontos. Ele anotou o 2º gol na vitória contra o Azulão (8 pontos) além dos bônus por não sofrer gol (5 pontos)

e pelas 3 Roubadas de bola (4,50). Sua maior pontuação no Campeonato havia sido na 16ª rodada (11 pontos).

Na próxima rodada, o Leão do Pici encara, neste domingo (24), o Internacional, às 19h, no Beira Rio.