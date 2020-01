Fortaleza tem acordo verbal de empréstimo com Michel, do Grêmio

O vai e vem mercado no Fortaleza continua a todo vapor. Após a apresentação oficial de Edson Cariús na tarde desta terça-feira (7), o Tricolor do Pici acertou verbalmente para 2020 a chegada do volante Michel, que pertence ao Grêmio. A informação foi dada primeiramente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Aos 29 anos, o jogador está no Grêmio desde 2017, e conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e o bicampeonato gaúcho. Fez 104 jogos e marcou oito gols. Mesmo na mira do Vasco do treinador Abel Braga, Michel foi atraído pela proposta do Fortaleza pelo desejo pessoal do atleta de ser treinado pelo técnico Rogério Ceni.

Tanto Fortaleza quanto Grêmio seguem nas tratativas para um empréstimo de um ano, válido até o fim da temporada. No clube gaúcho, Michel tem contrato até o fim de 2022.

A contratação de um volante está nos planos do Fortaleza. Na apresentação de Edson Cariús, o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, falou que o clube tem interesse em contratar um zagueiro, dois volantes e três atacantes, dentre eles o ex-tricolor Marcinho.