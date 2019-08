Fortaleza tem a 4ª defesa mais vazada da Série A do Campeonato Brasileiro

Apesar da reação heróica que teve no segundo tempo, buscando placar adverso e empatando o jogo em 3 a 3, o desempenho do Fortaleza no primeiro tempo contra o Santos chamou atenção para um fator que tem preocupado os tricolores. Nos intervalo, o Leão do Pici já perdia por 3 a 0, e o sistema defensivo havia apresentado falhas, o que tem sido um dos principais problemas do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Não à toa o Fortaleza detém a 4ª defesa mais vazada da competição. Ao todo, foram 24 gols sofridos nos 16 jogos disputados, com média de 1,5 gol tomado por partida.

Outra marca preocupante é que somente em duas ocasiões a defesa leonina não foi vazada: nos duelos contra Avaí e CSA, nas rodadas 10 e 14, respectivamente. Em ambos os jogos, o Tricolor venceu por 2 a 0 os times que, atualmente, são lanterna e vice-lanterna da competição.

O Fortaleza só não sofreu mais gols que Chapecoense (27), Fluminense (25) e Goiás (25). Na tabela, os times ocupam 17ª, 18ª e 11ª colocações, respectivamente.

ZÉ RICARDO DE OLHO

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Santos, o treinador admitiu que a atuação do time na etapa inicial foi abaixo do esperado, mas elogiou o poder de reação da equipe, que fez atuação heróica no segundo tempo.

"O primeiro tempo foi bastante desafiador. Entramos um pouco desligados contra uma equipe do Santos extremamente mobilizada. Eles entraram ligados e fizemos um jogo bem abaixo do que tínhamos planejado. O Santos fez três gols e poderia até ter feito mais. Tivemos coragem no segundo tempo. No segundo tempo os atletas foram fantásticos. Mudamos a postura, entendemos que poderíamos equilibrar o jogo e fomos felizes. Certamente é um resultado que nos motiva".