Fortaleza tem 68,6% de chance de se classificar para Copa Sul-Americana pela 1ª vez

Restando apenas 6 rodadas para o fim da Série A, o Leão do Pici vê suas chances de permanecer na elite nacional aumentarem e, de quebra, garantir presença na Copa Sul-Americana 2020. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade do Fortaleza estar presente na competição continental é de 68,6%. Confira a tabela completa das probabilidades.

Com 39 pontos na tabela do Brasileirão, o time cearense ocupa a 13ª posição, a última que dá vaga à Sul-Americana. Um dos concorrentes diretos nessa briga é o rival Ceará, derrotado no Clássico-Rei deste domingo, possuindo no momento 25,5% de chance de se classificar para a competição.

A equipe alvinegra é a única do Estado a participar de torneios internacionais oficiais: a Copa Conmebol de 1995 e a Copa Sul-Americana de 2011. O Fortaleza já foi campeão da Paramaribo Cup, em 1962, um torneio não-oficial disputado no Suriname.