Fortaleza tem 58,3% de chance de conseguir vaga na Sul-Americana

A temporada do Fortaleza pode ser coroada com mais um fato inédito ao término da Série A do Brasileiro. Após ser campeão da Copa do Nordeste, o time tricolor tem a possibilidade de garantir vaga em um torneio continental pela primeira vez na história do clube. Restando nove jogos para disputar na competição, o Leão tem 58,3% de chance de classificação para a Sul-Americana - o cálculo é feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFGM).

Para se garantir no torneio, o time tricolor tem que ficar entre a 7ª e a 13ª posição na tabela. O cenário pode ser ainda mais favorável, com abertura de novas vagas, a depender dos desempenhos diretos de Athletico-PR e Flamengo.

Campeão da Copa do Brasil, o Furacão já assegurou vaga na Libertadores de 2020 mesmo fora da zona de classificação, que vai até o G-6 do Brasileirão. Como está em 8º, com 43 anos, se conseguir ficar entre os seis primeiros colocados, garante mais brecha para a Sul-Americana.

O outro cenário é referente ao rubro-negro carioca. Líder da Série A e na final da Libertadores, em que enfrenta o River Plate-ARG, o time também abre mais uma vaga se conquistar a taça continental. Desta forma, oito equipes se classificariam para a Sul-Americana através do Brasileirão.

Na tabela, o Fortaleza está em 12º, com 35 pontos. Nas próximas rodadas, a equipe faz cinco jogos em casa e quatro fora: Atlético-MG (C); Corinthians (F); Ceará (C); CSA (C); Internacional (F); Santos (C); Goiás (F); Fluminense (F) e Bahia (C).

O Leão encara o Galo no sábado (2), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 30ª rodada. Antes da bola rolar, o time cearense fará uma campanha em prol da doação de órgãos.