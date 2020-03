Fortaleza suspende modalidades devido coronavírus; situação do profissional está indefinida

O Fortaleza divulgou oficialmente a suspensão das atividades das categorias de base, além modalidades de power soccer, basquete, basquete em cadeiras de rodas, handebol, beisebol, futsal e futebol feminino. A ação foi para prevenir a evolução da epidemia do novo coronavírus.

Apesar das medidas não serem direcionadas ao time profissional, o treino foi cancelado. A situação da equipe será anunciada nesta terça-feira (17) após reunião entre dirigentes, atletas e comissão técnica prevista para as 15h.

A reportagem apurou que o clube deve paralisar as atividades da equipe profissional até o dia 30 de março, data sujeita a alterações, a depender da evolução da pandemia.

Nota do clube

O Fortaleza Esporte Clube também informa que as atividades de TODAS as modalidades (power soccer, basquete, basquete em cadeiras de rodas, handebol, beisebol, futsal profissional e base) estão suspensas por tempo indeterminado devido à pandemia de COVID-19 (coronavírus).

Lamentamos o transtorno, mas cientes que as iniciativas individuais contribuirão para a preservação da saúde coletiva, seguiremos as orientações do Ministério da Saúde para que, o mais breve possível, superemos esse desafio.