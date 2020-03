Fortaleza suspende avaliações das categorias de base por risco de coronavírus

O Fortaleza suspendeu as atividades das categorias de base por 20 dias devido ao risco de contaminação do coronavírus. Por meio de nota, divulgada neste domingo (15), o clube informou que as avaliações dos atletas "estão preventivamente suspensas por 20 dias".

O comunicado também reitera que a decisão segue as orientações do Ministério da Saúde. Apesar da paralisação, o time principal não foi afetado no cronograma de treinos.

Após a vitória sobre o Naútico no sábado (14), em Recife, a delegação tem treino previsto para segunda. A previsão é de treinamento às 15h30, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.