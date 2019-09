Fortaleza sondou lateral-direito Raul Prata, mas negociação não avançou

Buscando reforços para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tentou a contratação do lateral-direito Raul Prata, que está disputando a Série B pelo Sport. Porém, a negociação não avançou e o atleta permanecerá no clube pernambucano. A informação é do site Globoesporte.com.

De acordo com a publicação, o diretor de futebol do Sport, Nelo Campos, foi quem confirmou a procura do clube cearense pelo atleta.

"O Fortaleza teve interesse, sim, em Raul, mas ele está nos nossos planos. Ele está totalmente imbuído do trabalho no Sport, que é buscar a classificação. Não sei se chegou nele especificamente. Pode ter chegado pelos empresários, mas o Sport e o empresário dele disse também que Raul não tinha interesse", afirmou o dirigente, que garantiu ainda que o contato inicial sequer evoluiu.

"O Sport não abriu nem negociação. Ele é um jogador totalmente integrado dentro do nosso objetivo".

Raul Prata está no elenco do Sport desde 2017 e já fez 79 jogos com a camisa rubro-negra. Ele tem sido reserva em boa parte desta temporada. Em 2019, ele atuou em 17 partidas.