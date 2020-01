Fortaleza sonda atacante David e aguarda definição do Cruzeiro para proposta

O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante David, do Cruzeiro. A pedido do técnico Rogério Ceni, a diretoria do clube sondou o atleta de 24 anos, que tem futuro indefinido no time mineiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Superesportes e posteriormente confirmada pelo Diário do Nordeste.

"Fizemos uma sondagem com os empresários do atleta para saber qual era o projeto deles em 2020. David é um atleta que tem o nosso perfil e que agrada ao modelo de jogo do Ceni. Mas tudo se resumiu a uma sondagem, até porque o Cruzeiro ainda não definiu como será a situação do departamento de futebol e dos jogadores", explicou Daniel de Paula, diretor de futebol do Leão.

A indefinição quanto a situação do jogador é devido ao teto salarial de R$ 150 mil mensais imposto pelo Cruzeiro. Como o atacante recebe acima do valor, há uma negociação para escolher entre diminuir o salário ou buscar uma transferência.

Natural de Serra, no Espírito Santo, David foi adquirido pela Raposa em janeiro de 2018 por R$ 10 milhões após boa temporada pelo Vitória/BA e assinou vínculo de cinco anos. Na atual temporada, no entanto, atuou 48 vezes e marcou três gols, sendo alvo de críticas dos torcedores mineiros.

Análise do mercado

A busca do Fortaleza pelo reforço é para suprir baixas de velocidade no sistema ofensivo. Após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, o time perdeu os atacantes André Luís e Edinho, que retornaram de empréstimo para Corinthians e Atlético/MG, respectivamente.

Remanescentes no setor, Romarinho e Osvaldo têm sido alvos de sondagens, o que diminui as opções de Rogério Ceni na manutenção do esquema 4-2-4. Como camisa 9, a equipe espera anunciar Edson Cariús, mas conta também com Ederson, Wellington Paulista e Kieza.

Outro nome monitorado é o de Marcinho, que defende o Chongqing Dangdai Lifan, da China. O jogador teve passagem de destaque pelo Pici em 2018 e início de 2019, sendo negociado pelo Internacional com a equipe chinesa até o fim de 2024. A diretoria estuda uma forma de viabilizar o retorno do atleta.