Fortaleza sonda Ari, mas atacante deseja seguir na Rússia

O Fortaleza sondou a contratação do atacante Ari, de 33 anos, mas a negociação não avançou. A informação foi revelada pelo próprio atleta do Krasnodar (RUS), que está de férias na capital cearense.

"O Fortaleza já (fez sondagem). Alguns amigos em comum entraram em contato comigo e nada de contrato, só sondagem mesmo. Fico feliz que tenha sido o time que me revelou, mas também se o Ceará fizer isso futuramente podemos trabalhar juntos. Mas agora não penso em voltar ao Brasil, estou muito focado no meu trabalho e no meu time. Vou fazer de tudo para permanecer lá o máximo possível", declarou ao GloboEsporte.com.

Com carreira consolidada na Europa, o jogador sempre frequenta o Estado por ser o proprietário do Atlético/CE, clube que disputa a 1ª divisão cearense. Naturalizado russo, o atacante ressaltou ainda que guarda um carinho pelo Leão porque foi revelado profissionalmente na equipe, em 2005.

"Sempre deixei bem claro que tenho um carinho enorme pelo Fortaleza por ter sido o time que me revelou, e não quero planejar nada agora. Tenho algumas propostas boas na Europa. Ainda tenho um ano e meio de contrato no Krasnodar e agora sou cidadão russo. Isso aumenta as possibilidades de permanecer lá porque tem limite de estrangeiro. Eu não quero pensar nisso agora", explicou.

A busca pela permanência no exterior é motivada pela grande fase em campo. Em 2018, Ari se tornou o primeiro negro a defender a Rússia e quase disputou a Copa do Mundo - detalhes na documentação impediram a convocação. Na atual temporada, o atleta disputou 35 partidas e marcou seis gols.