Fortaleza se reapresenta visando o Goiás e treina sem Bruno Melo, Edinho e Felipe

Após o empate com o Santos, o Fortaleza se reapresentou nesta terça-feira (27), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, mas três jogadores não participaram da atividade no gramado. O lateral-esquerdo Bruno Melo, com dores na garganha, e o atacante Edinho, que sofreu pancada no pé direito, foram ausências no treino comandado por Zé Ricardo. O volante Felipe também foi desfalque por desgaste físico.

A próxima partida da equipe é diante do Goiás, domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Para o duelo, a equipe não conta com o lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Juninho, ambos cumprindo suspensão.

Na tabela, o Leão é o 15ª colocado, com 18 pontos. Já o Esmeraldino ocupa a 11ª posição, com 21. Em 2018, os times se enfrentaram pela Série B no estádio, com vitória tricolor por 3 a 0.